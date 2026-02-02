ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο-Κίσσαμος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής.

Η έναρξη υλοποίησης πρόδρομων εργασιών τους τελευταίους μήνες έχει ήδη συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στον οδικό άξονα.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος» και «Άγιος Νικόλαος–Νεάπολη», γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.

 

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

02.02.20261 λεπτ.
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

02.02.20261 λεπτ.
CrediaBank: Προσωρινός Γενικός Διευθυντής Χρηματαγορών ο Αθανάσιος Σταθάς

CrediaBank: Προσωρινός Γενικός Διευθυντής Χρηματαγορών ο Αθανάσιος Σταθάς

02.02.20261 λεπτ.
Nέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank – Στα 1.600 ευρώ ο πρώτος μισθός

Nέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank – Στα 1.600 ευρώ ο πρώτος μισθός

02.02.20261 λεπτ.
ΒΟΑΚ: Ξεκινά η κατασκευή του βασικού τμήματος Ηράκλειο-Χανιά-Κίσσαμος
ΒΟΑΚ: Ξεκινά η κατασκευή του βασικού τμήματος Ηράκλειο-Χανιά-Κίσσαμος

ΒΟΑΚ: Ξεκινά η κατασκευή του βασικού τμήματος Ηράκλειο-Χανιά-Κίσσαμος

31.01.20261 λεπτ.
Atlantic See: Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου
Atlantic See: Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου

Atlantic See: Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου

31.01.20261 λεπτ.
Γ. Στουρνάρας: Σε πολύ ισχυρότερη θέση οι ελληνικές τράπεζες
Γ. Στουρνάρας: Σε πολύ ισχυρότερη θέση οι ελληνικές τράπεζες

Γ. Στουρνάρας: Σε πολύ ισχυρότερη θέση οι ελληνικές τράπεζες

30.01.20261 λεπτ.
Η Metlen εξασφάλισε χρηματοδότηση 16
Η Metlen εξασφάλισε χρηματοδότηση 16,6 εκατ. ευρώ για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

Η Metlen εξασφάλισε χρηματοδότηση 16,6 εκατ. ευρώ για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

30.01.20261 λεπτ.
Fed: Ο Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
Fed: Ο Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Fed: Ο Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

30.01.20261 λεπτ.
Autonomous Research: Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις
Autonomous Research: Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες – Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις

Autonomous Research: Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες – Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις

30.01.20261 λεπτ.
Στην κοινοπραξία Evergood–Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης
Στην κοινοπραξία Evergood–Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης

Στην κοινοπραξία Evergood–Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης

30.01.20261 λεπτ.
Ο διαγωνισμός για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές θα κριθεί στις 24 Φεβρουαρίου
Ο διαγωνισμός για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές θα κριθεί στις 24 Φεβρουαρίου

Ο διαγωνισμός για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές θα κριθεί στις 24 Φεβρουαρίου

30.01.20261 λεπτ.
Νέο "καμπανάκι" Μυτιληναίου σε Κομισιόν και κυβερνήσεις με αφορμή το ισχυρό ευρώ
Νέο "καμπανάκι" Μυτιληναίου σε Κομισιόν και κυβερνήσεις με αφορμή το ισχυρό ευρώ

Νέο "καμπανάκι" Μυτιληναίου σε Κομισιόν και κυβερνήσεις με αφορμή το ισχυρό ευρώ

29.01.20261 λεπτ.
ΟΤΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της TEΡNA FIBER
ΟΤΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της TEΡNA FIBER

ΟΤΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της TEΡNA FIBER

29.01.20261 λεπτ.
Aegean: Συμμετοχή ύψους 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών
Aegean: Συμμετοχή ύψους 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Συμμετοχή ύψους 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

29.01.20261 λεπτ.
Share