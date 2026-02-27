Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ το 2025 – Το επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι το 2028

Αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας . Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Τα Κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους ~€1,3 δισ. το 2025 απορροφούν τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναφοράς κατά περίπου -1G0 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,3% σε ετήσια βάση το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, απορροφώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Παθητικού μας. Το Δ’ τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αποκλιμάκωσης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+1% σε τριμηνιαία βάση), καθιστώντας την πιστωτική επέκταση βασικό μοχλό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε επίπεδο έτους (+10% ετησίως), με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεών μας σε (i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και (ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά οφέλη στην παραγωγικότητα, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την προστασία μας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 34,1% το 2025, παρά την ομαλοποίηση των επιτοκίων

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 40 μ.β. το 2025, εντός του στόχου που είχαμε θέσει για το έτος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας για σταδιακή ομαλοποίηση χωρίς διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και των ποσοστών κάλυψης από προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 15,5%1, πριν την αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1, υπερβαίνοντας τον στόχο >15% που είχαμε θέσει για το έτος

Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά το Δ’ τρίμηνο 2025 – κατανεμημένες σε πλήθος κλάδων – συντελώντας στην ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά +€3,5 δισ. ή +10% σε ετήσια βάση το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης ύψους >€2,5 δισ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης (+13% ετησίως), με τη δυναμική στα εξυπηρετούμενα δάνεια Λιανικής Τραπεζικής να είναι επίσης θετική (+€0,3 δισ. ετησίως), ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των δανείων μας προς μικρές επιχειρήσεις (+16% σε ετήσια βάση) και των καταναλωτικών δανείων (+7% σε ετήσια βάση)

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +€2,0 δισ. σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, ενώ συνεχίζεται η μετακύλιση προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα και το κόστος των καταθέσεών μας

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση (FuM) πελατών Λιανικής ανήλθαν σε €9,3 δισ., ενισχυμένα κατά +€2,3 δισ. ή +35% σε ετήσια βάση, παρέχοντας στήριξη στα καθαρά έσοδα από προμήθειες της Τράπεζας

To επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω, με το συνολικό κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης της Τράπεζας να διαμορφώνονται σε <30 μ.β. και σε ~60 μ.β. αντίστοιχα, στα χαμηλότερα επίπεδα της ελληνικής αγοράς

Αξιοποιώντας τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, η αύξηση των χρεογράφων σταθερής απόδοσης κατά €1,8 δισ. σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζει τη δυναμική του Ισολογισμού μας, παρέχοντας μελλοντικά πρόσθετη στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,4%, αποτυπώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα Στάδια δανείων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της Τράπεζας σε περιόδους αβεβαιότητας

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,8%, ενισχυμένος κατά +50 μ.β. σε ετήσια βάση, απορροφώντας την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα υψηλά επίπεδα διανομών. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,5%, ή 22,7%, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση ομολόγου ΑT1 ύψους €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2026

O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 29,2%, υπερβαίνοντας τον αναθεωρημένο στόχο MREL ύψους 26,7%

Παύλος Μυλωνάς: Ραγδαία η πρόοδος της ΕΤΕ

«Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ισχυρή δυναμική, παρά την διεθνή αστάθεια, με τη στήριξη ενός ολοένα και πιο διαφοροποιημένου παραγωγικού μείγματος και αυξανόμενη συμμετοχή των πλέον εξωστρεφών τομέων της οικονομίας» σχολιάζει ο CEO.

«Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, η κορύφωση το 2026 των δαπανών που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και η αυξημένη δημοσιονομική και νομισματική στήριξη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια χρονιά ρεκόρ για τις επενδυτικές δαπάνες, σε συνδυασμό με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι εν λόγω παράγοντες, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης των νοικοκυριών, τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των στοιχείων Ενεργητικού και την αυξανόμενη διαφοροποίηση των επενδυτικών στρατηγικών του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου.

Τα αποτελέσματά μας για το 2025 αποτυπώνουν τη ραγδαία μας πρόοδο και την ευνοϊκή συγκυρία της ελληνικής οικονομίας, ο συνδυασμός των οποίων μας επέτρεψε να επιτύχουμε με άνεση τους στρατηγικούς μας στόχους, μετατρέποντας τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού και την κεφαλαιακή μας υπεροχή σε υψηλής ποιότητας κερδοφορία και ανάπτυξη. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους ύψους €1,3 δισ., τα οποία μεταφράζονται σε κέρδη ανά μετοχή ύψους €1,41, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ίδιων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής πιστωτικής μας επέκτασης, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά €3,5 δισ. ή +10% σε ετήσια βάση, ενώ η διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες αντανακλά τις σταυροειδείς πωλήσεις κυρίως επενδυτικών προϊόντων. Η στρατηγική διαχείρισης του κόστους μας συνδυάζει την συγκράτηση των εξόδων με τις απαιτούμενες επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς επιδιώκουμε να προσφέρουμε ακόμα πιο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια μας προσδίδει υπεροχή, παρέχοντας ανθεκτικότητα και σημαντική στρατηγική ευελιξία. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,8%, ενισχυμένος κατά +50 μ.β. σε ετήσια βάση, παρά την εντυπωσιακή πιστωτική επέκταση και τη διανομή κερδών στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε υψηλές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Αντλώντας οφέλη από την ισχυρή αυτή επίδοση, οι στρατηγικοί μας στόχοι, όπως αποτυπώνονται στο νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο για την περίοδο 2026-2028, σηματοδοτούν το επόμενο στάδιο πειθαρχημένης ανάπτυξης και διαρκούς δημιουργίας αξίας. Φιλοδοξούμε να επιτύχουμε υψηλή αλλά διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), η οποία αναμένεται να ανέλθει σε 17% στο τέλος του 2028, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες προκειμένου να επιταχύνουμε την καθαρή πιστωτική επέκταση σε επίπεδα άνω των €10 δισ. εντός της επόμενης τριετίας.

Παράλληλα, αναμένουμε τη διατήρηση της δυναμικής στα έσοδα από προμήθειες σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά, καθώς ενισχύουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις. Τα κόστη μας θα ωφεληθούν από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών μας επενδύσεων στην τεχνολογία έχει ολοκληρωθεί. Η αυξανόμενη κερδοφορία θα ενισχύσει τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, τροφοδοτώντας την ισχυρή οργανική μας ανάπτυξη, καθώς και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Παρ’ όλα αυτά, το επιχειρηματικό μας σχέδιο στοχεύει σε δείκτη CET1 κάτω από 16% στο τέλος του 2028, διατηρώντας επαρκή αποθέματα κεφαλαίου και τη στρατηγική μας ευελιξία.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τα ισχυρά μας αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) που βρίσκεται σε τελικό στάδιο αποτελεί ορόσημο στην πολυετή διαδικασία μετασχηματισμού μας, προσφέροντας μια σύγχρονη τεχνολογική βάση, η οποία ενισχύει την ευελιξία μας στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνει τη λειτουργική μας αποδοτικότητα και ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, οι συνεχιζόμενες επενδύσεις μας σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ψηφιακές υποδομές αναδιαμορφώνουν ριζικά το λειτουργικό μας μοντέλο — ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους μας, ενισχύοντας την καινοτομία και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες που προσδίδουν αξία. Με σαφή στρατηγική κατεύθυνση και μεθοδική υλοποίηση των στόχων μας, είμαστε σε θέση να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να προσφέρουμε διατηρήσιμη και μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους μας και την ευρύτερη οικονομία.»

Κερδοφορία

Tα κέρδη μετά φόρων άγγιξαν το €1,3 δισ. το 2025, απορροφώντας τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναφοράς κατά ~190 μ.β., χάρη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, τη διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες, καθώς και τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Το Δ’ τρίμηνο 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής για τα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας, τα οποία αυξήθηκαν κατά +1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα €530 εκατ., σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του κύκλου αποκλιμάκωσής τους και ανοίγοντας το δρόμο ώστε η πιστωτική επέκταση να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων το επόμενο διάστημα. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €2.136 εκατ., μειωμένα κατά -9,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να παραμένει πάνω από τα 280 μ.β. Η εντυπωσιακή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά +€3,5 δισ. ετησίως το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης για το έτος, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση του Παθητικού μας, συνέβαλαν στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της ομαλοποίησης των επιτοκίων στα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, σημειώνοντας άνοδο +15% σε τριμηνιαία βάση και +10% σε ετήσια βάση για το 2025, ανερχόμενα σε 61 μ.β. επί του Ενεργητικού (58 μ.β. το 2024). Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις προμήθειες Εταιρικής Τραπεζικής (+16% σε ετήσια βάση), με αιχμή του δόρατος τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά +31% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση. Οι προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής απορρόφησαν την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές, με την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +3 π.μ. να συντελεί στην εντυπωσιακή αύξηση κατά +70% σε ετήσια βάση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, υπογραμμίζοντας τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις της Τράπεζας.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7% ετησίως σε €949 εκατ. το 2025, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεών μας σε (i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και (ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα, την εμπορική αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές δυνατότητες, καθώς και την προστασία της Τράπεζας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Αξιοποιώντας την ανθεκτικότητα των εσόδων, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 34% το 2025, εντός του στόχου που είχαμε θέσει για το έτος.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά -16% σε ετήσια βάση σε €151 εκατ. το 2025 (Δ’ τρίμηνο 2025: €38 εκατ.), με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 40 μ.β. από 53 μ.β. το 2024, ευνοϊκά συγκρινόμενος με το στόχο <45 μ.β. που είχαμε θέσει για το έτος. Η αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου αποτυπώνει τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, καθώς και τα ποσοστά κάλυψης από προβλέψεις της Τράπεζας που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων

Πιστωτική Επέκταση

Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο Ομίλου παρουσίασε έντονη επιτάχυνση το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας τα +€2,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση για δάνεια, καθώς και την επιτυχημένη εμπορική στρατηγική της Τράπεζας. Η ισχυρή δυναμική στα εξυπηρετούμενα δάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση του Ισολογισμού μας, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου σε υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε €37,0 δισ. τον Δεκέμβριο 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση

+€3,5 δισ. ή +10% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης για το έτος ύψους >€2,5 δισ. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων Εταιρικής Τραπεζικής διαμορφώθηκε διψήφιο ποσοστό (+13% ετησίως), ενώ η δυναμική στα εξυπηρετούμενα δάνεια Λιανικής Τραπεζικής ήταν επίσης θετική (+€0,3 δισ. ετησίως), ως αποτέλεσμα της ισχυρής επέκτασης των υπολοίπων μικρών επιχειρήσεων (+16% σε ετήσια βάση) και των καταναλωτικών δανείων (+7% σε ετήσια βάση).

Οι εκταμιεύσεις δανείων4 ενισχύθηκαν σημαντικά το Δ’ τρίμηνο 2025, προσεγγίζοντας τα €4 δισ., και κατανεμήθηκαν σε ευρύ φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Σε επίπεδο έτους, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €9,7 δισ., με αιχμή του δόρατος τις νέες χορηγήσεις Εταιρικής Τραπεζικής ύψους €7,9 δισ., με έμφαση στους τομείς της ενέργειας/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ξενοδοχείων, της ναυτιλίας, της μεταποίησης και των κατασκευών. Οι εκταμιεύσεις Λιανικής Τραπεζικής ενισχύθηκαν κατά +18% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας θετικά στην πιστωτική επέκταση της Τράπεζας.

Ρευστότητα

Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά +€2,0 δισ. σε ετήσια βάση, σε €59,6 δισ. τον Δεκέμβριο 2025, αποτελώντας πλέον του 90% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησής μας. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +€1,8 δισ. ετησίως σε €57,0 δισ., ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εισροών καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου (+2,0 δισ. ετησίως), οι οποίες αποτελούν το 81% των καταθέσεων της Τράπεζας, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα τους. Παράλληλα συνεχίζεται η μετακύλιση των προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση (FuM) πελατών Λιανικής να αυξάνονται κατά +€2,3 δισ. σε ετήσια βάση.

Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Δανείων προς Καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2025 διαμορφώθηκαν σε 236% και 66%, αντίστοιχα, από τους καλύτερους στην αγορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα ισχυρά καθαρά ταμειακά μας διαθέσιμα7 ύψους €5,0 δισ. θα χρηματοδοτήσουν μελλοντικά την αύξηση των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά +50 μ.β. σε ετήσια βάση σε 18,8%, απορροφώντας την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα υψηλότερα επίπεδα διανομών9 στην εγχώρια αγορά. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,5%, ή 22,7%, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση ομολόγου ΑT1 ύψους €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2026.

Ο δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 29,2%, υπερβαίνοντας τον αναθεωρημένο στόχο MREL ύψους 26,7%

Η τακτική διανομή από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε 60%9 έναντι 50% για το 2024. Επιπρόσθετα, αντανακλώντας τον ισχυρό ισολογισμό μας και την επίδοση του 2025, σχεδιάζουμε να προτείνουμε επιπλέον διανομή κεφαλαίου ύψους €0,3 δισ

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Τα υπόλοιπα ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €0,9 δισ., με το δείκτη ΜΕΑ να διαμορφώνεται σε 2,4%, ενώ η απουσία ροών ΜΕΑ επέτρεψε τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στις 40 μ.β. το 2025, εντός του αναθεωρημένου στόχου μας ύψους <45 μ.β. για το έτος. Ταυτόχρονα, οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις της Τράπεζας παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα Στάδια δανείων, παρέχοντας ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας και αναδεικνύοντας τον ισχυρό μας Ισολογισμό.