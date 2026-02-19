Ενεργειακή αβεβαιότητα στην Ευρώπη: Διαχειρίσιμοι οι κίνδυνοι για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance

Οι πρόσφατες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για πιθανές παρεμβάσεις στον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την πρόταση ενεργειακού νομοσχεδίου στην Ιταλία, έχουν εντείνει τις ανησυχίες στον κλάδο για δυνητική συρρίκνωση της κερδοφορίας και επιβράδυνση των πράσινων επενδύσεων. Οι φόβοι εστιάζουν στο ενδεχόμενο διαρθρωτικών αλλαγών που θα μπορούσαν να συμπιέσουν τις τιμές χονδρικής και, κατ’ επέκταση, τα περιθώρια κέρδους των ενεργειακών ομίλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance, ακόμη και υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, δεν τίθεται ζήτημα εκτροχιασμού του επενδυτικού story της ΔΕΗ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τη μεταβλητότητα που μπορεί να προκύψει σε επίπεδο ρυθμιστικών παρεμβάσεων, η στρατηγική και οι προοπτικές του ομίλου παραμένουν ισχυρές.

Όπως επισημαίνει η Axia – Alpha Finance, η ιταλική πρόταση φαίνεται να αποκλίνει από το ευρωπαϊκό Target Model, το κοινό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τη συμβατότητά της με το ισχύον κανονιστικό περιβάλλον. Παραμένει αβέβαιο εάν το σχέδιο θα λάβει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών, στοιχείο που λειτουργεί ως βασικός παράγοντας εξισορρόπησης των ανησυχιών.

Το ιταλικό σχέδιο στοχεύει στην άμεση στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χαμηλότερων πραγματικών τιμών χονδρικής. Μια τέτοια παρέμβαση, εφόσον εφαρμοστεί, συνεπάγεται ουσιαστικά αλλαγή στον σχεδιασμό της αγοράς και ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Η Axia – Alpha Finance εστιάζει σε τρεις βασικές διαστάσεις του ζητήματος: στην πιθανή αύξηση των εξαγωγών ενέργειας από την Ιταλία λόγω χαμηλότερων τιμών, στον αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των υφιστάμενων παραγωγών ΑΠΕ τόσο στην Ιταλία όσο και σε άλλες αγορές, καθώς και στον ενδεχόμενο περιορισμό των νέων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τελευταίο θεωρείται κρίσιμο, καθώς επηρεάζει τον μακροπρόθεσμο ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κυβέρνηση συνεχίζει να εξετάζει μέτρα για τον μετριασμό του ενεργειακού κόστους, κυρίως με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η Axia θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την υιοθέτηση νομοθεσίας παρόμοιας με την ιταλική, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τον στρατηγικό στόχο της χώρας για επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης.

Ακόμη και στο θεωρητικό σενάριο υιοθέτησης αντίστοιχων μέτρων, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν πολλαπλοί παράγοντες πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον αντίκτυπο στις τιμές χονδρικής και στην κερδοφορία των ενεργειακών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, η Axia δεν διαβλέπει ουσιώδη απειλή για τη θεμελιώδη επενδυτική εικόνα της ΔΕΗ.

Όσον αφορά τους άμεσους κινδύνους από ενδεχόμενη έγκριση της ιταλικής πρότασης, αυτοί εντοπίζονται κυρίως στη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας ισχύος 500MW και στις πιθανές επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές και τιμές. Παρά ταύτα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στις ελληνικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι περιορισμένες, λόγω των υφιστάμενων περιορισμών ισχύος αλλά και των ήδη υψηλών επιπέδων των ιταλικών τιμών χονδρικής.