ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

Αυξημένος κατά 1,6% εμφανίστηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με το ΕΛΣΤΑΤ, στα 492.061.729 χιλ. ευρώ σε σύγκριση με τα 484.461.029 χιλ. ευρώ της περσινής χρονιάς.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 11,2% και του τομέα Εκπαίδευση, κατά 8,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 11,6% (Πίνακας 1).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 129.441.285 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 127.628.919 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 15,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 9,3% (Πίνακας 2).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39.371.529 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37.642.968 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 16,8%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%) (Πίνακας 3).