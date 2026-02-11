Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

Η Citi προχωρά σε νέα αναβάθμιση της εκτίμησής της για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 70 ευρώ ανά μετοχή και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή. Στο θετικό της σενάριο, ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει την αποτίμηση στα 78,20 ευρώ, ενώ στο αρνητικό σενάριο τη διαμορφώνει στα 46,20 ευρώ, επισημαίνοντας ότι το περιθώριο πτώσης από τα τρέχοντα επίπεδα παραμένει περιορισμένο.

Η αναβάθμιση αυτή βασίζεται στη σταδιακή μεταμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου της ΤΙΤΑΝ, με τη Citi να δίνει έμφαση σε δύο βασικούς πυλώνες: τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACM) και την ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν συνδυαστικά, ενισχύοντας δομικά τα περιθώρια κέρδους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η ΤΙΤΑΝ διαθέτει τη δυναμική να αυξήσει το περιθώριο EBITDA κατά περίπου 170 μονάδες βάσης, καλύπτοντας άνετα πάνω από το ήμισυ του συνολικού στόχου των 300 μονάδων βάσης μεταξύ 2025 και 2029. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση της πλατφόρμας ACM και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω της τεχνολογίας.

Τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου. Η ΤΙΤΑΝ στοχεύει τα ACM να αντιπροσωπεύουν το 10% των συνολικών πωλήσεων έως το 2029, στηριζόμενη σε επενδύσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ σε αποθέματα και εξαγορές. Η Citi εκτιμά ότι μέχρι τότε τα ACM θα συνεισφέρουν 335-365 εκατ. ευρώ σε έσοδα και 95-105 εκατ. ευρώ σε EBITDA, ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα υψηλά περιθώρια που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citi, τα ACM μπορούν να επιτύχουν EBITDA margin κοντά στο 29%, έναντι περίπου 23% για τον όμιλο το 2025. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, τη μειωμένη ενεργειακή επιβάρυνση, το περιορισμένο κόστος CO₂ και τις δυνατότητες premium τιμολόγησης για προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας ACM αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της ΤΙΤΑΝ για το 2029 και συνοδεύεται από σειρά στοχευμένων επενδύσεων. Για τη Citi, πρόκειται για ένα νέο επιχειρηματικό σκέλος με χαρακτηριστικά διαφορετικής βιομηχανίας, το οποίο μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά το προφίλ αποτίμησης της εταιρείας.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση αναδεικνύεται σε δεύτερο βασικό μοχλό βελτίωσης της κερδοφορίας. Ο όμιλος διατηρεί ηγετική θέση στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων στον κλάδο του τσιμέντου, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών. Η Citi εκτιμά ότι μέσω της λειτουργικής αποδοτικότητας, η ΤΙΤΑΝ μπορεί να επιτύχει αύξηση του περιθωρίου EBITDA κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης έως το 2029, που μεταφράζεται σε 15 έως 35 εκατ. ευρώ πρόσθετου EBITDA.

Μάλιστα, η τράπεζα διαβλέπει περαιτέρω ανοδικό δυναμικό, εκτιμώντας μια επιπλέον βελτίωση κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδύσεις εντείνονται και η τεχνητή νοημοσύνη περνά από πιλοτικές εφαρμογές σε ευρεία χρήση στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου.

Σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων μεγεθών, η Citi προβλέπει για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έσοδα περίπου 646 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση αλλά αυξημένα κατά 8% σε συγκρίσιμη βάση, και EBITDA 137 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη ετήσια μείωση 4% αλλά αύξηση 5% σε LFL επίπεδο. Παρά τις πιέσεις από το κόστος, η ανάλυση κάνει λόγο για ανθεκτική τιμολόγηση και ισχυρή λειτουργική βάση.

Συνολικά, η Citi εκτιμά ότι η ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε φάση δομικού μετασχηματισμού, με τη μετάβαση προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη υπεραπόδοση. Η τιμή-στόχος των 70 ευρώ, και το ανοδικό περιθώριο έως τα 78,20 ευρώ, αντανακλούν την πεποίθηση ότι η μετοχή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αποτίμησης, λιγότερο εξαρτημένη από τον οικονομικό κύκλο και περισσότερο από τη διαρθρωτική ενίσχυση της κερδοφορίας.