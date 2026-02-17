Cenergy: Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από τη DEME για την προμήθεια inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο BC-Wind, που κατασκευάζεται από την Ocean Winds, μια κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της EDP Renewables και της ENGIE, η οποία αναπτύσσει υπεράκτια αιολικά πάρκα διεθνώς, βρίσκεται περίπου 23 χλμ. ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας στη Βαλτική Θάλασσα. Το αιολικό πάρκο έχει προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως 390 MW, 26 συνολικά ανεμογεννήτριες και μόλις τεθεί σε λειτουργία θα παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ετησίως.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χλμ. inter-array υποβρυχίων καλωδίων 66kV, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών, καθώς και την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων τους.

Τα καλώδια θα παραχθούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο με την ολοκλήρωση να προβλέπεται έως το τέλος του 2027.

Η νέα αυτή σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανάθεσης σύμβασης EPCI export καλωδίων για το έργο BC-Wind, την οποία η Hellenic Cables είχε υπογράψει με την Ocean Winds σε κοινοπραξία με τη DEME.

Ο Philip Scheers, Γενικός Διευθυντής Καλωδίων στη DEME, δήλωσε: «Η DEME και η Hellenic Cables έχουν αποδείξει επανειλημμένα την αποτελεσματική συνεργασία τους σε πολλαπλά υπεράκτια αιολικά έργα. Αναμένουμε ότι η κοινή τεχνογνωσία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα θα οδηγήσουν σε μια ασφαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του έργου BC-Wind».

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, ανέφερε: «Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε υπεράκτια αιολικά έργα σε όλη την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με τη DEME και την Ocean Winds στο έργο BC-Wind αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να παρέχουμε καλωδιακές λύσεις υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στην περιοχή της Βαλτικής».

Ο Pete Geddes, Project Director του BC-Wind στην Ocean Winds, δήλωσε: «Η επιλογή της Hellenic Cables για το σύνολο των inter-array καλωδίων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο BC-Wind καθώς προχωρά στη φάση κατασκευής. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στην παροχή αξιόπιστων υποβρυχίων συστημάτων καλωδίων, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία μας με τη DEME, θα είναι καθοριστική για την αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση αυτού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Βαλτική Θάλασσα».

 

Tags:

