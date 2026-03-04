Cenergy Holdings: Καθαρά κέρδη 194 εκατ. ευρώ το 2025 – Στα 0,26 ευρώ/μετοχή το μέρισμα

Έτος ανάπτυξης, συνεπούς εκτέλεσης έργων και ισχυρών επιδόσεων αποτέλεσε το 2025 για τη Cenergy Holdings σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων που ξεπέρασαν το όριο των 2 δισ. Ευρώ, ανερχόμενες σε 2,06 δισ. Ευρώ (+15% σε σχέση με πέρυσι), απόρροια της δυναμικής πορείας και των δύο τομέων δραστηριότητας.

Συνοπτικά οι οικονομικές επιδόσεις :

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία: Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA1 ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ (28% αύξηση σε ετήσια βάση), λόγω της αποτελεσματικής εκτέλεσης έργων και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα του 17%.

Αύξηση καθαρού κέρδους: Το καθαρό κέρδος κατέγραψε άνοδο κατά 39% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 194 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο2: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ στις 31.12.2025, στηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών.

Ισορροπημένη χρηματοοικονομική θέση: Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,6x, γεγονός που αντικατοπτρίζει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και συνετή διαχείριση κεφαλαίων.

Αυξημένα μερίσματα: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή, 86% υψηλότερο από το περσινό.

Προοπτικές: Ο Όμιλος προχωρά στο 2026 διατηρώντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τις ανταγωνιστικές βιομηχανικές του υποδομές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόβλεψη για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της οικονομικής χρήσης του 2026 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 370 και 400 εκατομμυρίων ευρώ.

εδώ Διαβάστε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Το 2025 αποτελεί ακόμη μία χρονιά ισχυρής προόδου για τη Cenergy Holdings, αναδεικνύοντας την αδιάκοπη προσπάθειά μας να κατακτήσουμε νέες κορυφές στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνδυασμό με την προσήλωσή μας στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, οδήγησαν σε ισχυρή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας και στους δύο επιχειρηματικούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, κάναμε σημαντικές επενδύσεις στα εργοστάσια παραγωγής τόσο χερσαίων όσο και υποθαλάσσιων καλωδίων. Οι περισσότερες ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 και οι υπόλοιπες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ήδη ενισχύσει αισθητά την παραγωγική μας δυνατότητα, δίνοντάς μας την απαιτούμενη ευελιξία αλλά και την πεποίθηση ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία το υψηλό μας ανεκτέλεστο υπόλοιπο και θα αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Παράλληλα, ενισχύουμε την διεθνή μας παρουσία. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται βάσει προγραμματισμού, τοποθετώντας την εταιρεία σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει, από το 2ο εξάμηνο του 2027, τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής.

Η επιτυχία της Cenergy Holdings στηρίζεται κυρίως στην αφοσίωση και τις ικανότητες των εργαζομένων μας, για τις οποίες νιώθω ιδιαίτερη εκτίμηση και τους ευχαριστώ θερμά. Διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, διευρυμένες παραγωγικές δυνατότητες και αφοσίωση στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων μας, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής μας. Η κύρια αποστολή μας παραμένει σταθερή: μεθοδική παραγωγή, επιχειρησιακή αριστεία και δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας».

Επισκόπηση

Το 2025, η Cenergy Holdings σημείωσε ακόμη μία χρονιά δυναμικής επιχειρησιακής και οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο το ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά ενεργειακών υποδομών όσο και την επιτυχημένη υλοποίηση ενός πολυσχιδούς χαρτοφυλακίου έργων.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στη συνεχή ζήτηση για έργα ενεργειακής μετάβασης, ηλεκτροδότησης και ενίσχυσης δικτύων. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία ενισχύθηκε και στους δύο τομείς δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος παρέμεινε προσηλωμένος στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας έναντι του κύκλου εργασιών, στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνετή επιλογή έργων.

Οι λειτουργικές επιδόσεις (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σημείωσαν βελτίωση σε ετήσια βάση, γεγονός που αποδίδεται στην επιτυχή υλοποίηση σημαντικών έργων, στο ευνοϊκό μείγμα προϊόντων και έργων, καθώς και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για καλύτερη αποδοτικότητα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι νέες αναθέσεις έργων τόσο για τη Hellenic Cables όσο και τη Σωληνουργεία Κορίνθου διαμόρφωσαν το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 3,38 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η ανάθεση του υποβρύχιου συστήματος export καλωδίων για το έργο BC-Wind της Ocean Winds στην Πολωνία, το συμβόλαιο προμήθειας 123 χλμ. για τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία, η σύμβαση για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων 66kV για το αιολικό πάρκο East Anglia TWO (OWF), καθώς και η σύμβαση για τον μήκους 41 χλμ. χερσαίο αγωγό LSAW για το έργο HyNet Carbon

Capture and Storage (CCS) στο Liverpool Bay, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο τομέας καλωδίων σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις κατά το 2025, καταγράφοντας συνεχή αύξηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και στα κέρδη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,46 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20%, κυρίως λόγω της υλοποίησης υποβρύχιων και χερσαίων έργων και της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα καλωδίων. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 241 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,5%, αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων, της υψηλής αξιοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων και της ευνοϊκής μεταβολής του μείγματος πωλήσεων. Η εισροή νέων παραγγελιών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να προσεγγίζει τα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, διασφαλίζοντας θετικές προοπτικές για το μέλλον. Το υψηλό ανεκτέλεστο ενισχύει τη θέση της Hellenic Cables στην αγορά ενεργειακής μετάβασης και στηρίζει τη στρατηγική της στον τομέα των υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων. Κατά το 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και σε νέες στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα υπερέβη τα ιστορικά υψηλά του 2024, παρουσιάζοντας ακόμη μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και αυξημένη κερδοφορία. Το 2025 ολοκληρώθηκαν βασικές επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 17%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών — 491 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους — ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές του τομέα.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματική υλοποίηση έργων, ο τομέας διεύρυνε τη συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς πελάτες ενέργειας, γεγονός που αποτυπώνεται στις νέες και υψηλού κύρους αναθέσεις έργων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 108 εκατ. ευρώ.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιό της και ολοκλήρωσε την εγκατάσταση Concrete Weight Coating (CWC), απαραίτητη για υποθαλάσσια έργα αγωγών. Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό σύστημα στέγης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως της υψηλότερης δραστηριότητας στα έργα καλωδίων, τα οποία συνέβαλαν με επιπλέον έσοδα 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024 (+38% ετήσια αύξηση), καθώς η νέα παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο υποθαλάσσιων καλωδίων στην Κόρινθο ενίσχυσε σημαντικά την εκτέλεση ενεργειακών έργων. Περαιτέρω ώθηση στις πωλήσεις έδωσαν τόσο τα προϊόντα καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (+14% σε ετήσια βάση), όσο και τα έργα σωλήνων χάλυβα (+4% σε ετήσια βάση).

Η αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο καλωδιακών έργων σε συνδυασμό με τα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που εκτέλεσε εντός της χρονιάς ο τομέας σωλήνων χάλυβα, βελτίωσε το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου, οδηγώντας το στα επίπεδα του 17% (+174 μβ σε σχέση με το 2024). Ως αποτέλεσμα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 28% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 348 εκατ. ευρώ. Το τέταρτο τρίμηνο συνέβαλε με 87 εκατ. ευρώ στη συνολική λειτουργική κερδοφορία (+11% σε ετήσια βάση), με εξίσου ισχυρά περιθώρια.

Σε ένα περιβάλλον υποχώρησης των βασικών επιτοκίων αναφοράς αλλά και των δανειακών περιθωρίων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 18%, στα 51 εκατ. ευρώ, έναντι 62 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε περίπου στο 3,7% ετησίως την 31η Δεκεμβρίου, μειωμένο κατά 154 μβ σε σχέση με πέρσι, συμβάλλοντας στη μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων παρά τα υψηλότερα επίπεδα μέσου δανεισμού στη διάρκεια του έτους, λόγω των επενδύσεων στο τομέα των καλωδίων, αλλά και εποχικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Συναλλαγματικές ζημίες περίπου 5,8 εκατ. ευρώ λόγω διακράτησης μετρητών σε USD (σχετιζόμενες με την επένδυση στο Maryland) έχουν συμπεριληφθεί στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ το 2024, η διακράτηση δολαρίων οδήγησε σε συναλλαγματικό κέρδος 0,8 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτήν την επίδραση, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ήταν μειωμένα κατά 28% συγκριτικά με το 2024.

Ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης και των χαμηλότερων καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 39%, φτάνοντας τα 249 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του 2024 και αντιστοιχώντας στο 9,4% των εσόδων.