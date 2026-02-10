Αμβροσία ΑΕ: «Πράσινο φως» για την 3P Salads από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της 3P Salads από την Αβροσία ΑΕ, κατόπιν συνεδρίασής της στις 9 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στις 9 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 899/2026  Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » επί της εταιρείας «3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές για κρύες σάλτσες («σως») ανά κανάλι πώλησης (λιανική και HO.RE.CA.), αλμυρών αλειμμάτων ανά κανάλι πώλησης (λιανική και HO.RE.CA.) καθώς και την αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων (ειδών σούπερ μάρκετ).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και την, ως επί το πλείστον, δραστηριοποίησή τους σε διαφορετικά κανάλια εμπορίας έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν αναμένεται να επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή να οδηγήσει σε περιορισμό του στις υπό κρίση αγορές. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Η εξαγορά από την Αμβροσία του Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Τον Οκτώβριο του 2025, η θυγατρική του επιχειρηματικού ομίλου Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Αμβροσία ΑΕ, προχώρησε στην ανακοίνωση της εξαγοράς της εταιρείας 3Ρ Salands AE.

Ο συγκεκριμένος κλάδος στον οποίο ανήκει η 3P Salads ΑΕ, δηλαδή η κατηγορία των σαλατών, έχουν ισχυρή αναφορά στις επικρατούσες καταναλωτικές συνήθειες. Και η εξαγορασθείσα εταιρεία διαθέτει μεγάλο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία του Ηo.Re.Ca. – μία επίζηλη αγορά για πολλές εταιρείες τροφίμων.

 

