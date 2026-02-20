Allwyn: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου 550 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του δικαιώματος εξόδου μετόχων του ΟΠΑΠ

Η Allwyn International AG ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε την ήδη γνωστοποιημένη έκδοση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior secured notes) ύψους 550 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031.

Όπως είχε ανακοινωθεί, το συνολικό κεφάλαιο της έκδοσης αυξήθηκε από τα αρχικά 500 εκατ. ευρώ στα 550 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την τιμολόγηση, στις 12 Φεβρουαρίου 2025, νέας πρόσθετης χρηματοδότησης 100 εκατ. ευρώ, πλήρως ανταλλάξιμης (fungible add-on), στο υφιστάμενο δάνειο τύπου term loan B ύψους 925 εκατ. ευρώ με επιτόκιο E+300 μ.β. και λήξη το 2032 (EUR TLB Add-on).

Τα καθαρά έσοδα από το ομόλογο, σε συνδυασμό με τα ποσά που θα αντληθούν από το EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν για:

(i) την πλήρη κάλυψη της χρηματικής αποζημίωσης ύψους 456 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ, οι οποίοι, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου 2026, άσκησαν το δικαίωμα εξόδου τους, διαθέτοντας τις μετοχές τους έναντι τιμήματος 19,04 ευρώ ανά μετοχή,

(ii) την κάλυψη συγκεκριμένων εξόδων, αμοιβών και δαπανών που σχετίζονται με την έκδοση, το EUR TLB Add-on, τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ και τις συναφείς συναλλαγές,

(iii) την αποπληρωμή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της εταιρείας, και

(iv) γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Κένεθ Μόρτον, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των επενδυτών τόσο στην αγορά ομολόγων όσο και στην αγορά θεσμικών δανείων, γεγονός που υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο της Allwyn, καθώς και τα στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οφέλη της συγχώνευσης Allwyn-ΟΠΑΠ και της εισαγωγής της ενοποιημένης οντότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης και αισιόδοξοι για τις προοπτικές της ενοποιημένης Allwyn».