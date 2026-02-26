Οικοδομική δραστηριότητα: Αύξηση 9,9% στις άδειες, 10,8% στην επιφάνεια και 17% στον όγκο τον Νοέμβριο

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,8% στην επιφάνεια και  κατά 17% στον όγκο, παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.910 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 659.758m2 επιφάνειας και 3.011.364 m3 όγκου.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.886 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 645.114 m2
επιφάνειας και 2.926.071 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, στο σύνολο της χώρας,ανήλθαν σε 24 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.644 m2
επιφάνειας και 85.293 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Νοέμβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 30.173 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.589.051 m2 επιφάνειας και 30.543.631 m3 όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,4% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024.Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,2%.

Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας,μείωση κατά 2,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του έτους 2024. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Eρευνα: Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης

Eρευνα: Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης

19.02.20261 λεπτ.
ΠΟΜΙΔΑ: Να αλλάξουν οι συντελεστές για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

ΠΟΜΙΔΑ: Να αλλάξουν οι συντελεστές για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

17.02.20261 λεπτ.
Τα δυο «κλειδιά» που καθορίζουν την τιμή πώλησης ενός ακινήτου – Πώς κινούνται οι τιμές στα νεόδμητα

Τα δυο «κλειδιά» που καθορίζουν την τιμή πώλησης ενός ακινήτου – Πώς κινούνται οι τιμές στα νεόδμητα

12.02.20261 λεπτ.
Πολυτελή ακίνητα: Τι ψάχνουν οι αγοραστές σε Ριβιέρα και Βόρεια Προάστια

Πολυτελή ακίνητα: Τι ψάχνουν οι αγοραστές σε Ριβιέρα και Βόρεια Προάστια

12.02.20261 λεπτ.
Μελέτη Alpha Bank: Η στεγαστική κρίση και ο σφυγμός της αγοράς

Μελέτη Alpha Bank: Η στεγαστική κρίση και ο σφυγμός της αγοράς

11.02.20261 λεπτ.
Reuters: Το άλμα στα ενοίκια απειλεί την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Reuters: Το άλμα στα ενοίκια απειλεί την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

11.02.20261 λεπτ.
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

10.02.20261 λεπτ.
Eνοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από 1η Απριλίου – Όσα πρέπει να ξέρετε

Eνοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από 1η Απριλίου – Όσα πρέπει να ξέρετε

09.02.20261 λεπτ.
ΕΝΦΙΑ 2026:  Τέλος χρόνου για την έκπτωση 20% στα ασφαλισμένα – Ποιοι γλιτώνουν τον μισό φόρο λόγω… χωριού. Υπολογίστε το κέρδος

ΕΝΦΙΑ 2026:  Τέλος χρόνου για την έκπτωση 20% στα ασφαλισμένα – Ποιοι γλιτώνουν τον μισό φόρο λόγω… χωριού. Υπολογίστε το κέρδος

09.02.20261 λεπτ.
Με 250.000 ευρώ αγοράζεις πλέον λιγότερα τετραγωνικά – Πού «χάνονται» τα σπίτια στην αγορά ακινήτων

Με 250.000 ευρώ αγοράζεις πλέον λιγότερα τετραγωνικά – Πού «χάνονται» τα σπίτια στην αγορά ακινήτων

07.02.20261 λεπτ.
Ακίνητα: Πώς κινήθηκαν οι τιμές το 2025 – Οι 5 ακριβότερες περιοχές

Ακίνητα: Πώς κινήθηκαν οι τιμές το 2025 – Οι 5 ακριβότερες περιοχές

05.02.20261 λεπτ.
Ακίνητα: Τι ζητούν οι επενδυτές από τις κατασκευαστικές εταιρείες

Ακίνητα: Τι ζητούν οι επενδυτές από τις κατασκευαστικές εταιρείες

04.02.20261 λεπτ.
Νέο «Ανακαινίζω»: Πώς θα πάρετε εως 36.000 ευρώ επιδότηση για ολική ανακαίνιση του σπιτιού σας
Νέο «Ανακαινίζω»: Πώς θα πάρετε εως 36.000 ευρώ επιδότηση για ολική ανακαίνιση του σπιτιού σας

Νέο «Ανακαινίζω»: Πώς θα πάρετε εως 36.000 ευρώ επιδότηση για ολική ανακαίνιση του σπιτιού σας

29.01.20261 λεπτ.
«Ανακαινίζω»: Τον Μάιο ξεκινά το νέο «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση
«Ανακαινίζω»: Τον Μάιο ξεκινά το νέο «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση

«Ανακαινίζω»: Τον Μάιο ξεκινά το νέο «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση

28.01.20261 λεπτ.
Νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» - Τι περιλαμβάνει και σε ποιους "λύνει τα χέρια"
Νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» – Τι περιλαμβάνει και σε ποιους "λύνει τα χέρια"

Νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» – Τι περιλαμβάνει και σε ποιους "λύνει τα χέρια"

27.01.20261 λεπτ.
Share