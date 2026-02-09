Eνοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από 1η Απριλίου – Όσα πρέπει να ξέρετε

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία πληρωμής των ενοικίων τίθενται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, καθώς, σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024, η εξόφληση των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική.

Με τη νέα ρύθμιση τροποποιείται η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 5222/2025, οι οποίες προβλέπουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την πληρωμή των ενοικίων.

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ο περιορισμός των αδήλωτων συναλλαγών, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί πλέον να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις.

Ποιος λογαριασμός γίνεται δεκτός

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ενοίκιο πρέπει:

Να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

Να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζονται πλέον πληρωμές σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Για ακίνητα με περισσότερους συνιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αντίστοιχο ποσοστό του μισθώματος.

Βαριές συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν

Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές απώλειες τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές.

Συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια

Οι ενοικιαστές αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ

Η τραπεζική πληρωμή καθίσταται προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο δεν είναι νέο, ωστόσο από το 2026 η εφαρμογή του ενισχύεται. Όσες καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική πληρωμή δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Ενδεικτικά, επιχείρηση που καταβάλλει ενοίκιο 700 ευρώ μηνιαίως και δεν το πληρώνει μέσω τράπεζας, χάνει εκπιπτόμενα έξοδα ύψους 8.400 ευρώ ετησίως, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.