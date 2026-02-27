ΟΤΕ: Ανακοίνωσε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 117 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι προχωρά σε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω Κύριου Αναδόχου την Morgan Stanley, από 02/03/2026 έως και τις 18/01/2027, συνολικού ύψους 117 εκ. ευρώ.

Η εταιρεία επίσης αναφέρει ότι το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2026, η Εταιρεία θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών στις 02/03/2026 με εκτιμώμενη διάρκεια έως και τις 18/01/2027.

Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για την αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε €177 εκατ. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους κατά την ως άνω περίοδο. Οι ίδιες μετοχές που θα αγοραστούν στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους, θα ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

