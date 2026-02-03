Mediobanca: Overweight για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σημαντική ανάπτυξη στο κατασκευαστικό και ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Η ιταλική τράπεζα Mediobanca προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανεβάζοντάς τη στα 45,7 €/μτχ από 30 €/μτχ προηγουμένως. Η σύσταση παραμένει Overweight, στηριζόμενη στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων και κατασκευής, στο επιτυχημένο track record της εταιρείας, καθώς και στη γερή θέση της στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα.

Η Mediobanca επισημαίνει την μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και την εξασφαλισμένη αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028. Επιπλέον, τονίζει το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.

Με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία. Η Εγνατία, με επιχειρηματική αξία 2,4 δισ., γίνεται το δεύτερο πιο πολύτιμο asset μετά την Αττική Οδό (3,6 δισ.), με τους δύο αυτοκινητοδρόμους να συνεισφέρουν πλέον το 51% της συνολικής αξίας του Ομίλου.

Ως βασικοί καταλύτες, η Mediobanca αναγνωρίζει την εκτέλεση του υψηλού κατασκευαστικού αντικειμένου, την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας εντός του πρώτου εξαμήνου, την ολοκλήρωση του capex στα νέα έργα (Καστέλι, Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC κ.λπ.), την εκκίνηση νέων έργων αυτοκινητοδρόμων από το 2027, καθώς και στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων, και τέλος την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market (Αύγουστος για MSCI, Σεπτέμβριος για FTSE).