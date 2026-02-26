Χρηματιστήριο: Ξανά πάνω από τις 2.300 μονάδες με ΟΠΑΠ και Εθνική

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Σε θετικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +0,89% και να κλείνει στις 2.304 μονάδες, επανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλό στις 2.307,25 μονάδες και χαμηλό στις 2.283,32 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή απορρόφηση της πρόσφατης διόρθωσης που είχε φθάσει έως και το -6,1%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε φάση σταθεροποίησης, με σαφή στροφή των επενδυτών στα εταιρικά αποτελέσματα, στις ταμειακές ροές και στις πολιτικές επιστροφής κεφαλαίου. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 300,8 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φθάνει τα 45,7 εκατ. τεμάχια, ένδειξη ικανοποιητικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο +0,89% στις 5.866,67 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά +0,88% στις 2.789,58 μονάδες. Ξεχώρισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατέγραψε κέρδη +1,49% στις 2.602,88 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στη σημερινή άνοδο.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρωταγωνίστησε, κλείνοντας στα 14,3550 ευρώ με άνοδο +2,94%. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,75 ευρώ (+0,83%), η Τράπεζα Πειραιώς στα 8,1240 ευρώ (+0,92%), ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,9210 ευρώ (+1,06%).

Η Τράπεζα Κύπρου διαφοροποιήθηκε, υποχωρώντας στα 9,38 ευρώ (-0,21%), ενώ η CrediaBank έκλεισε στα 1,2860 ευρώ (+0,63%). Η Optima bank κινήθηκε ισχυρά ανοδικά στα 10,06 ευρώ (+2,55%), και η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 16,30 ευρώ (+1,56%).

Στα blue chips, η εικόνα ήταν κατά βάση θετική. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 54,70 ευρώ (+0,55%), η ΔΕΗ στα 19,00 ευρώ (+1,5%), ενώ o ΟΠΑΠ  ξεχώρισε με άνοδο +4,15% στα 16,05 ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ενίσχυση μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η Metlen διαμορφώθηκε στα 37,04 ευρώ (+0,38%), η Motor Oil στα 36,58 ευρώ (+0,99%), η Viohalco στα 15,34 ευρώ (+1,72%), και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 36,52 ευρώ (+2,30%), διατηρώντας ισχυρή τεχνική εικόνα.

Αντίθετα, πιέσεις ασκήθηκαν στον ΟΤΕ ο οποίος υποχώρησε στα 17,66 ευρώ (-1,83%), διορθώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά. Ο Titan Cement International έκλεισε στα 53,30 ευρώ (-1,30%), η Jumbo στα 25,60 ευρώ (-2,22%), τα Ελληνικά Πετρέλαια στα 9,0750 ευρώ (-0,22%), η Aktor στα 10,66 ευρώ (-0,37%), ενώ η ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 7,95 ευρώ (-0,38%).

Συνολικά, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές τοποθετήσεις με έμφαση στις τράπεζες και σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη βελτιωμένη επενδυτική ψυχολογία και την προσδοκία συνέχισης των θετικών εταιρικών επιδόσεων.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

You May Also Like

Δυνατή άνοδος στο Χρηματιστήριο: Στις 2.283 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με τράπεζες και Metlen

Δυνατή άνοδος στο Χρηματιστήριο: Στις 2.283 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με τράπεζες και Metlen

25.02.20261 λεπτ.
BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

25.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες, ισχυρά κέρδη σε επιλεγμένα blue chips

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες, ισχυρά κέρδη σε επιλεγμένα blue chips

24.02.20261 λεπτ.
Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

23.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,66%, κέρδη 7,22% από τις αρχές του έτους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,66%, κέρδη 7,22% από τις αρχές του έτους

20.02.20261 λεπτ.
Bloomberg: Το νέο ιστορικό υψηλό στις ευρωπαϊκές μετοχές ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026

Bloomberg: Το νέο ιστορικό υψηλό στις ευρωπαϊκές μετοχές ίσως είναι το «ταβάνι» του 2026

20.02.20261 λεπτ.
Ισχυρή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αιχμή τις τράπεζες και γενικευμένες ρευστοποιήσεις

Ισχυρή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αιχμή τις τράπεζες και γενικευμένες ρευστοποιήσεις

19.02.20261 λεπτ.
Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

18.02.20261 λεπτ.
Θετική η Alpha Finance για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Η Titan Cement στις βασικές επιλογές
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

18.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

17.02.20261 λεπτ.
Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

17.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

16.02.20261 λεπτ.
Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

16.02.20261 λεπτ.
Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

16.02.20261 λεπτ.
Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

15.02.20261 λεπτ.
Share