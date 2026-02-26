Χρηματιστήριο: Ξανά πάνω από τις 2.300 μονάδες με ΟΠΑΠ και Εθνική

Σε θετικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +0,89% και να κλείνει στις 2.304 μονάδες, επανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλό στις 2.307,25 μονάδες και χαμηλό στις 2.283,32 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή απορρόφηση της πρόσφατης διόρθωσης που είχε φθάσει έως και το -6,1%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε φάση σταθεροποίησης, με σαφή στροφή των επενδυτών στα εταιρικά αποτελέσματα, στις ταμειακές ροές και στις πολιτικές επιστροφής κεφαλαίου. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 300,8 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φθάνει τα 45,7 εκατ. τεμάχια, ένδειξη ικανοποιητικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο +0,89% στις 5.866,67 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά +0,88% στις 2.789,58 μονάδες. Ξεχώρισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατέγραψε κέρδη +1,49% στις 2.602,88 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στη σημερινή άνοδο.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρωταγωνίστησε, κλείνοντας στα 14,3550 ευρώ με άνοδο +2,94%. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,75 ευρώ (+0,83%), η Τράπεζα Πειραιώς στα 8,1240 ευρώ (+0,92%), ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,9210 ευρώ (+1,06%).

Η Τράπεζα Κύπρου διαφοροποιήθηκε, υποχωρώντας στα 9,38 ευρώ (-0,21%), ενώ η CrediaBank έκλεισε στα 1,2860 ευρώ (+0,63%). Η Optima bank κινήθηκε ισχυρά ανοδικά στα 10,06 ευρώ (+2,55%), και η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 16,30 ευρώ (+1,56%).

Στα blue chips, η εικόνα ήταν κατά βάση θετική. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 54,70 ευρώ (+0,55%), η ΔΕΗ στα 19,00 ευρώ (+1,5%), ενώ o ΟΠΑΠ ξεχώρισε με άνοδο +4,15% στα 16,05 ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ενίσχυση μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η Metlen διαμορφώθηκε στα 37,04 ευρώ (+0,38%), η Motor Oil στα 36,58 ευρώ (+0,99%), η Viohalco στα 15,34 ευρώ (+1,72%), και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 36,52 ευρώ (+2,30%), διατηρώντας ισχυρή τεχνική εικόνα.

Αντίθετα, πιέσεις ασκήθηκαν στον ΟΤΕ ο οποίος υποχώρησε στα 17,66 ευρώ (-1,83%), διορθώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά. Ο Titan Cement International έκλεισε στα 53,30 ευρώ (-1,30%), η Jumbo στα 25,60 ευρώ (-2,22%), τα Ελληνικά Πετρέλαια στα 9,0750 ευρώ (-0,22%), η Aktor στα 10,66 ευρώ (-0,37%), ενώ η ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 7,95 ευρώ (-0,38%).

Συνολικά, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές τοποθετήσεις με έμφαση στις τράπεζες και σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη βελτιωμένη επενδυτική ψυχολογία και την προσδοκία συνέχισης των θετικών εταιρικών επιδόσεων.