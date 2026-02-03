Χ.Α.: Πάνω από τις 2.370 μονάδες μετά από 15 χρόνια – Τράπεζες και blue chips οδηγούν την άνοδο

Νέα σημαντική άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διασπά τις 2.370 μονάδες για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2009, αψηφώντας τη δυσμενή μεταβολή του διεθνούς κλίματος. Οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με το κλείσιμο να πραγματοποιείται χαμηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η θετική τεχνική εικόνα, η οποία διατηρεί ενεργό τον στόχο των 2.400 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο +1% στις 2.370 μονάδες, έχοντας καταγράψει υψηλό στις 2.379,56 μονάδες και χαμηλό στις 2.361,78 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 436,2 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 67,5 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος σημείωσε νέα πολυετή υψηλά, με την Εθνική Τράπεζα να κλείνει στα 15,72 ευρώ (+2,44%), την Alpha Bank στα 4,40 ευρώ (+2,33%) και την Τράπεζα Πειραιώς στα 8,80 ευρώ (+2,16%). Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +2,75% στα 9,72 ευρώ, πλησιάζοντας εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ, ενώ η Optima Bank κατέγραψε άνοδο +2,26% στα 9,05 ευρώ. Στον αντίποδα, η Eurobank υποχώρησε οριακά στα 4,18 ευρώ (-0,40%), η Crediabank έκλεισε με απώλειες -1,87%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος παρέμεινε αμετάβλητη στα 16,95 ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα και στα blue chips, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ξεχωρίζει, καταγράφοντας άλμα +3,14% στα 34,20 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Mediobanca στα 45,7 ευρώ. Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκε και η Motor Oil, η οποία έκλεισε στα 35,10 ευρώ (+3,17%), ενώ η Viohalco ενισχύθηκε κατά +2,51% στα 13,08 ευρώ. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Jumbo με +1,41% στα 25,84 ευρώ, η Coca Cola HBC με +1,07% στα 47,10 ευρώ και τα ΕΛΠΕ με +1,51% στα 9,135 ευρώ.

Αντίθετα, ήπιες πιέσεις δέχθηκαν η Metlen, η οποία υποχώρησε στα 44,68 ευρώ (-0,71%), η Aktor στα 10,70 ευρώ (-1,47%), η ΕΥΔΑΠ στα 7,07 ευρώ (-1,12%), καθώς και ο ΟΤΕ και η Titan Cement International, με οριακές απώλειες. Η ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη στα 20,10 ευρώ, διατηρώντας σταθερή εικόνα.

Share